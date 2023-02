WEERBERICHT. Kans op bewolking in Kortrijk vanochtend

Brand in elektrici­teits­kast dooft vanzelf, in bedrijf dat gespeciali­seerd is in… branddetec­tie

De brandweer rukte zaterdag uit naar het bedrijf RAS Security, langs de Brugsesteenweg in Kortrijk. De IT-verantwoordelijke had er alarm geslagen nadat er brand was ontstaan aan een elektriciteitskast. De schade is aanzienlijk.