WEERBERICHT: In Kortrijk zwaarbewolkte ochtend

Marke/Kortrijk Marktlei­der in klimaatver­huur Andrews Sykes opent nieuwe vestiging in Kortrijk: “Absoluut noodzake­lijk door stijgende vraag”

Aan de Baliestraat 3 in Marke opent Andrews Sykes een nieuwe vestiging. Om de groei te consolideren en klanten een nog betere en snellere service te geven. Begin 2022 opende ook al een nieuwe vestiging in Antwerpen. Het centrale depot en hoofdkantoor zitten in Brussel.

24 januari