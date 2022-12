WEERBERICHT. In Kortrijk een blauwe lucht met enkele wolkenvelden vanochtend

Spiere/Dottenijs/Kortrijk Werken IJzeren Bareel tijdelijk stilgelegd

De tweede fase van de asfalteringswerken op het IJzeren Bareel (N50) in Spiere, tussen het industriepark en de Jacquetbosstraat in de richting van Doornik, zijn tijdelijk stilgelegd. Het is te koud om asfalt te gieten. De werken worden pas in het voorjaar van 2023 hervat, zodra het weer warmer wordt. In afwachting wordt de werfzone opgeruimd, waardoor er in beide richtingen weer verkeer door kan.

