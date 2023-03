WEERBERICHT. In Kortrijk bewolkt weer vanochtend

Jeugdbond voor Natuur en Milieu uit Kortrijk viert 50ste verjaardag met diner, volksdans en fuif

JNM Kortrijk, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, heeft afgelopen weekend zijn 50ste verjaardag gevierd. In OC het OC Marke kwamen 163 huidige en oud-leden samen. “Het was een avond vol verhalen en herinneringen ophalen”, zegt Antoon Verkinderen. “We hebben gezellig samen gegeten, daarna hielden we een volksdanssessie, en met een fuif sloten we de avond af.”