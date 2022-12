WEERBERICHT. Het weer wordt warmer in Kortrijk

Kortrijk/Gent Van grootste online bakgroep van het land tot eigen boek: Frank uit Kortrijk maakt droom waar

De in Kortrijk opgegroeide Frank Matton uit Gent, hij gaf vroeger les in Kortrijk en had een bakkerij in Heule, heeft een eigen bakboek uitgebracht. Samen met de andere beheerders van de Facebookgroep BakVrienden, wat met bijna 42.000 leden de grootste online bakgroep van België is.

