WEERBERICHT. Bewolkt weer in Kortrijk vanochtend

Kortrijk Einde van tijdperk. Groenten & Fruit Callens verlaat na 100 jaar Veemarkt: “Klanten mogen niet meer parkeren in ons magazijn, te veel CO2”

De winkel van Groenten & Fruit Callens in Kortrijk, tot in Roeselare en Waregem gekend voor de scherpste prijzen, is definitief dicht. “We zaten zo’n honderd jaar op de Veemarkt”, zegt Maria Baudoncq, weduwe van Jean Callens zaliger, papa van huidig zaakvoerster Isabelle Callens. Het goede nieuws: het sluiten van de winkel betekent niét het einde. Er wordt aan een nieuwe start op een andere locatie gesleuteld. Hoe moet het nu verder?

2 januari