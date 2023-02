WEERBERICHT. Bewolking in Kortrijk vanochtend

De Warande vormt decor voor feeëriek kunst- en lichtspek­ta­kel

Vier studenten Eventmanagement houden op zaterdag 25 februari een kunst- en lichtspektakel in natuur- en speeldomein De Warande. Light It Up omvat goed vijftien creaties, langs een wandelroute. Het initiatief geeft jong en lokaal talent de kans om kunst en installaties tentoon te stellen aan het publiek.