Wéér zwemverbod, in zone voor baantjeszwemmers aan Abdijkaai

René (101) keert na 41 jaar pensioen terug naar technolo­gie­reus Barco: “Die schone meiskes hier heb ik gezien, mijn ogen werken nog goed”

René Van Overtfeldt (101) is waarschijnlijk de oudste, gepensioneerde werknemer van technologiereus Barco in Kortrijk. 41 jaar was René er aan de slag, maar ondertussen geniet hij ook al 41 jaar van zijn pensioen. De eeuweling beleefde donderdag een hoogdag, want hij kreeg een mooie ontvangst en rondleiding in het centraal gebouw van zijn ex-werkgever. “Het is ook door mijn harde werk dat het gebouw hier staat natuurlijk”, knipoogt René. De sfeer zat meteen goed.