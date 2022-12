Weer verhoogd toezicht aan woning justitieminister Van Quickenborne: “Zou opnieuw om dreiging gaan uit het drugsmilieu”

KortrijkDe buurt rond de woning in Kortrijk van Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is weer een belegerde vesting, net zoals in september toen bleek dat er een plan was om de minister van justitie te ontvoeren . Dat wordt bevestigd aan HLN en VTM NIEUWS. Aanleiding zou een nieuwe dreiging zijn tegen Van Quickenborne. “Volgens onze bronnen zou het opnieuw een dreiging zijn vanuit het drugsmilieu”, zegt VTM NIEUWS-journalist Klaas Danneel. Het federaal parket is voorlopig karig met commentaar.

Woensdagnamiddag arriveerden in de residentiële wijk aan de rand van Kortrijk opnieuw tal van politiewagens, zowel van het federaal als het lokaal niveau. Enkele straten rond de woning van de justitieminister werden meteen afgegrendeld. Niemand mocht erin, behalve dan bewoners die eerst werden gecontroleerd. Volgens bronnen zou het dreigingsniveau in de buurt zijn opgetrokken naar niveau 4, het allerhoogste niveau dat duidt op ‘een dreiging die zeer ernstig en nabij is’.

De minister zelf is niet aanwezig in de woning. Hij verbleef de hele namiddag in Brussel voor de commissie Justitie. Hij wil niet reageren op het nieuws de dreiging. Zijn vrouw en kinderen zouden wel thuis zijn en worden bewaakt door twee politiecombi’s voor de deur.

KIJK. Met de zwaailichten op heeft de politie alle toegangswegen afgezet

Snel onderzoek

Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het federaal parket, wil niet veel kwijt. “Er is een precaire situatie waarbij snel een aantal zaken moeten onderzocht worden”, klinkt het vaag. “In het belang van dat onderzoek kunnen we voorlopig niet meer informatie geven.”

“Volgens onze bronnen zou het opnieuw een dreiging zijn vanuit het drugsmilieu”, aldus VTM NIEUWS-journalist Klaas Danneel. “Toeval of niet: gisteren moesten de vier verdachten van de vorige bedreiging (die uit de hoek van het Nederlandse drugsmilieu zou zijn gekomen, red.) opnieuw voor de raadkamer van Kortrijk verschijnen en hun aanhouding is verlengd. Het is echter maar de vraag of dat er iets mee te maken heeft.”

KIJK. Wat weten we nu over de nieuwe dreiging? “Het zou gaan om dreiging uit het drugsmilieu”

De genomen maatregelen in de residentiële wijk waar Van Quickenborne woont, zijn dezelfde als toen op 24 september aan het licht kwam dat de minister van justitie meer dan waarschijnlijk ontsnapt was aan een poging tot ontvoering. Buren hadden het toen vreemd gevonden dat een auto met Nederlandse nummerplaten was achtergelaten voor een oprit van een woning dicht bij de villa van Van Quickenborne.

Volledig scherm De residentiële buurt in Kortrijk waar justitieminister Vincent Van Quickenborne woont, is opnieuw afgesloten. Wie er niet woont of een goeie reden heeft om er te zijn, komt er niet in. © Alexander Haezebrouck

Alle alarmbellen gingen af toen in de verdachte wagen onder meer een kalasjnikov, spanbandjes en bidons met benzine werden aangetroffen. De minister van Justitie en zijn gezin werden meteen ondergebracht in een safe house. Een dag later werden in Nederland eerst drie en later nog een vierde verdachte opgepakt. Eén van hen heeft een zwaar strafblad. De vier zitten sindsdien in de cel, dinsdag werd hun aanhouding met nog eens een maand verlengd. Of Van Quickenborne en zijn gezin ook nu weer naar een schuiladres moeten, is niet duidelijk.

KIJK. Het doet allemaal denken aan wat zich 22 september heeft afgespeeld. De minister werd met z’n vrouw en kinderen naar een safehouse gebracht. Hij getuigde daarover, vanuit z’n safehouse, live in VTM NIEUWS

Lees alles over de bedreigingen en verhoogde waakzaamheid voor minister Van Quickenborne in ons dossier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.