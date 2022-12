Weer verhoogd toezicht aan woning justitieminister Van Quickenborne: “Precaire situatie die snel verder onderzoek vereist”

Kortrijk Kentucky Fried Chicken opent in Ring Kortrijk eerste vestiging in West- én Oost-Vlaanderen: “Nooit meer naar Burger King en McDonald’s”

Kentucky Fried Chicken heeft een veertiende vestiging in ons land. KFC werkt zo een blinde vlek weg, want de nieuwe KFC in winkelcentrum Ring Kortrijk is de eerste in West- én Oost-Vlaanderen. “Het blijft een uniek concept omdat KFC’s niet zo dik bezaaid zijn als andere fastfoodketens. We zijn trots om hen te verwelkomen”, zegt Charlotte Tahon, centrummanager van Ring Kortrijk.

6 december