WEER. Vanochtend gedeeltelijk bewolkt weer in Kortrijk

In één jaar tijd 5 pv’s voor haatmis­drij­ven tegen LGBTQ+, Kortrijk voert strijd voor gender- en seksuele gelijkheid op

De stad Kortrijk laat in het kader van de recente Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie weten de strijd voor gender- en seksuele gelijkheid op te voeren. Nodig, zo blijkt uit cijfers. “Het is ons menens. Hier is iedereen welkom. Love is love”, zegt schepen Axel Weydts (Vooruit).