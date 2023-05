WEER. Vanochtend gedeeltelijk bewolkt weer in Kortrijk

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: Luipaard­straat heeft fietspad in dubbele richting

Een jaar geleden onderzocht HLN hoe VeloVeilig jouw gemeente is. Tienduizenden Vlamingen duidden toen gevaarlijke fietspunten aan. Ook in Kortrijk. Daarbij werd onder meer de Luipaardstraat als gevaarlijk bestempeld. Intussen is dat opgelost en heeft de straat een fietspad gekregen. “Het is elke cent waard", aldus Kortrijks schepen Axel Weydts (Vooruit).