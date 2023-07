WEER. Stevige buien met een enkele keer onweer in Kortrijk vandaag

“Mijn dochtertje mocht daar niet fietsen, zei ze... En toen ontspoorde het helemaal”: Kortrijks raadslid slachtof­fer van verkeers­agres­sie

Het Kortrijkse gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Team Burgemeester) is zondagnamiddag het slachtoffer geworden van verkeersagressie. Toen Mohamed met zijn kindjes naar huis aan het fietsen was, kreeg hij het aan de stok met een koppel. Hij werd geslagen en verloor zelfs even het bewustzijn. “Vooral mijn dochtertje is erg onder de indruk", zucht Mohamed, die het verhaal doet. En goeie hoop heeft dat de daders worden gevonden.