WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Kortrijk vanochtend

Nieuwe werkkledij voor zorgmede­wer­kers Zorg Kortrijk: “Casual werkkledij waar iedereen zich goed in voelt”

De verschillende zorgmedewerkers van Zorg Kortrijk, van keukenhulpen tot zorgverleners, krijgen nieuwe werkkledij. “Voortaan werken ze in een nieuw uniform dat in niets meer lijkt op het klassieke zorguniform”, zegt Philippe De Coene, schepen van Zorg. “De kledij heeft een casual look en is op maat van de medewerkers gemaakt. Ze kozen de kledij immers zelf.”