WEER. In Kortrijk zwaarbewolkte ochtend

Politie weet Noord-Fran­se autodieven te arresteren na crash met gestolen wagen: “Ze probeerden via grachten en velden nog te vluchten”

Extra alertheid naar aanleiding van een reeks autodiefstallen in de wijde regio heeft geleid tot de arrestatie van twee Noord-Fransen die op de vlucht waren geslagen. Een derde verdachte kon echter nog ontkomen. De politie kwam de boeven op het spoor toen ze voorbij een ANPR-camera reden met een Volkswagen Golf die vorige week werd gestolen in de Oude Bellegemstraat in Zwevegem.