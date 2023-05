WEER. In Kortrijk heldere ochtend

Het is bijna Moederdag: bij deze 4 bloemenwin­kels in het zuiden van West-Vlaanderen haal je een boeket voor je mama

Moederdag staat nu echt voor de deur. Heb je nog geen cadeau gekocht of weet je niet waarmee je je mama kan plezieren? Een boeketje is een klassieker, maar wel eentje die blijft scoren. Wij gingen op zoek naar vier bloemenwinkels in het zuiden van West-Vlaanderen. Van Vincent Docquir in Kortrijk tot Fou de Fleurs in Poperinge: met een fleurig boeketje van deze bloemisten zet je jouw mama letterlijk in de bloemetjes.