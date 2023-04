WEER. In Kortrijk bewolking vanochtend

Handbal Tore Devos en Kortrijk verslaan Hasselt en pakken zo eerste play-offzege: “We willen het alle titelpre­ten­den­ten nog zo lastig mogelijk maken”

De nul is van het bord voor Apolloon Spurs Kortrijk in de play-offs van eerste nationale. Na nederlagen tegen Sasja, Eynatten-Raeren en Houthalen wisten de West-Vlamingen afgelopen weekend voor het eerst te winnen in de nacompetitie. In Sportcampus Lange Munte klopte de ploeg van Luc Vercauteren Hubo Hasselt met het kleinste verschil: 36-35. Kortrijk wipt zo over Hasselt naar de vijfde plaats.