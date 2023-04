WEER. Helder in Kortrijk vanochtend

KIJK. Paashuis bewoner Yves (49) en paashulp Margot (28) laten bewoners woonzorg­cen­trum De Korenbloem lachen: “We brengen hen geluk”

Hartverwarmend initiatief vrijdagnamiddag in woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk, waar de als paashaas verklede Yves Vanoosthuyse (49) en paashulpje Margot Demeulemeester (28) chocolade-eitjes en ballonnen uitdeelden. Yves is de man achter het eerste paashuis van Vlaanderen, in de Jan Breydellaan in de Sint-Janswijk.