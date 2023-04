WEER. Bewolkt in Kortrijk vanochtend

HUIZEN­JACHT. Kortrijk, de centrum­stad waar toch alles te voet of met de fiets kan: “Een starterswo­ning heb je hier al vanaf 150.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek in West-Vlaanderen of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we Kortrijk, waar zowel de jongere als de oudere generatie zijn gading vindt, en waar de Verlaagde Leieboorden een absolute troef aan het water zijn. En waar trouwens nog heel wat op de bouwplanning staat.