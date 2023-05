WEER. Bewolkt in Kortrijk vanochtend

Nieuwe dispat­ching moet politiezo­ne Vlas toelaten om nog efficiën­ter tussen te komen op het terrein: “Ook aan het comfort van onze mensen is gedacht”

De meldkamer van de politiezone Vlas, van waaruit alle ploegen op het terrein worden aangestuurd, steekt in een nieuw, hoogtechnologisch jasje. “De modernste technieken laten ons toe om de dienstverlening naar de bevolking toe te verbeteren. De ergonomische werkplaats die we creëerden, zal daartoe bijdragen. Comfort is immers nodig, voor onze mensen die shiften draaien van 12 uur.”