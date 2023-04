Week eenrichting in Schaapsdreef door nutswerken

Paasfoor duikt slotweek­end in, zondag plezier aan verminder­de prijs

Wie nog geen tijd had om de Paasfoor mee te pikken, kan dat de komende dagen nog goedmaken. De Paasfoor is op zaterdag 22 en zondag 23 april aan het slotweekend toe. Zondag kun je aan verminderde prijs ‘kermessen’ in de binnenstad van Kortrijk.