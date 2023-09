Wat te doen in het zuiden van West-Vlaanderen dit weekend: van ’t Hof van Commerce tot Pommelien Thijs

Nuba-R stopt na zeven jaar : “Trots op wat we bereikt hebben”

Zomerbar Nuba-R houdt eind september definitief op te bestaan. Uitbater Gilles Verhaeghe startte met de populaire zomerbar in 2016 langs de Trakelweg in Kortrijk. Na vier jaar verhuisde hij naar Menen. “Nuba-R is een begrip geworden in de regio, daar ben ik erg trots op.”