Wat te doen in het zuiden van West-Vlaanderen dit weekend: van monumenten beklimmen tot met vrouwen sjouwen

Shop-juweeltje The Golden House neemt nieuwe start in winkelwan­del­ge­bied: “Hier vind je de mooiste mode in een ongedwon­gen sfeer”

Het verborgen shop-juweeltje The Golden House is niet zo verborgen meer. De kledingzaak van Sophie Gheysens (43) neemt vanaf woensdag 6 september een nieuwe start in het winkelwandelgebied. Je vindt er in een stijlvol interieur unieke en betaalbare ‘wearables’, accessoires en hebbedingen. “Alles hier is met passie en liefde uitgezocht en geselecteerd.”