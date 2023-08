Wat te doen in het zuiden van West-Vlaanderen dit weekend? Van een marginaal festival over rocken met de brandweer tot een kunstroute

Van ‘cumback’ Hot Marijke over Nonkel Jef tot Frank Verstrae­ten en BK dildower­pen: 11 goede redenen om Kamping Kitsch niét te missen

Het grootste verkleedfestival van de Benelux stevent met 30.000 bezoekers, 5.000 meer dan in 2022, op een record af. Zet u schrap, want het thema dit jaar is anti-anti-woke. We geven elf tips mee, waarom u Kamping Kitsch Club in Kortrijk moét meemaken. De organisatoren hebben heel wat verrassingen in petto, zoals vier nieuwe stages en ruim 120 artiesten die op tien podia hun opwachting maken. Voor wie nog tickets wil, handel nú, want er zijn er nog amper 250 beschikbaar.