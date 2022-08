Wat een feestje! Nieuw White Castle Festival is voltreffer

Waar er naast de live muziek door prima dj’s en de heerlijke hapjes en drankjes aandacht was voor randanimatie zoals een gypsy market, waterpijpbar, waarzegster, vuurshows… Het was af. “We hebben veel stress gehad voor deze eerste editie en zijn heel blij dat het zo geslaagd was, we hebben zelf ook veel plezier gehad”, vertelt Laurins Dursin. “We gaan nu de koppen bij elkaar steken voor een volgende editie. Eén zaak staat vast: we blijven voor ’t Wit Kasteel kiezen als locatie en we houden het klein en exclusief. Want we kunnen niet dezelfde kwaliteit bieden, als we te groot worden. Dat willen we niet”, aldus Dursin. Van de 550 aanwezigen, koos meer dan de helft voor vip-tafels. Waardoor White Castle Festival meteen ook een interessant netwerkevent bleek.