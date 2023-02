Warriors Against Cancer houdt mannendag

Kortrijk Digitalise­ring Burgerza­ken zet zich door: 52 procent akten en attesten automa­tisch afgeleverd in 2022

In 2022 gebeurde 80,59 procent van de aanvragen van akten en attesten bij de dienst Burgerzaken digitaal, via het Thuisloket. En met 52,66 procent werd voor het eerst meer dan de helft van de akten en attesten volledig automatisch bezorgd aan de aanvrager, zonder tussenkomst van een stadsmedewerker. De aanvrager heeft het document enkele tellen later al in zijn of haar mailbox.

