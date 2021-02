Warme brief van cafébaas Claude (55) om na herseninfarct van vrouw met hele gezin kerst te mogen vieren, blijft zonder gevolg: “Premier reageerde veel te laat en kleuterachtig”

HeuleCafébaas Claude Delatter (55) uit Heule schreef begin december een emotionele brief naar premier Alexander De Croo en minister Frank Vandenbroucke. Of hij zijn hele gezin mocht uitnodigen op kerstavond, als lichtpuntje nadat zijn vrouw getroffen werd door een zwaar herseninfarct. Toestemming bleef uit, maar wat Claude vooral stoort, is hoe zijn verhaal de toppolitici niet lijkt te raken. “Wat de man in de straat denkt, is voor hen dus duidelijk niet belangrijk”, vindt de cafébaas, die zich nu in een nieuw schrijven nóg eens tot De Croo en Vandenbroucke richt.