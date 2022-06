WAR herdenkt oorlogsslachtoffers

Kortrijk Tentoon­stel­ling in historisch stadhuis eert postuum topkunste­naar Herwig Driesschaert

De stad Kortrijk en de familie Driesschaert houden een tentoonstelling als hommage aan de in 2010 overleden topkunstenaar Herwig Driesschaert (72). Zijn werk is tien dagen te zien in de gotische zaal van het historisch stadhuis.

2 juni