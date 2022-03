Wake voor Oekraïne in Sint-Maartenskerk

Kortrijk Franse dievegge riskeert celstraf voor stelen pantoffels bij Torfs

Een 52-jarige vrouw uit Komen moest zich woensdag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat ze in januari 2020 pantoffels wilde stelen bij schoenenwinkel Torfs. Een verkoopster had de diefstal door en vroeg de dievegge om haar tas te openen. “Ik had niet genoeg geld bij me en heb ze dan in mijn tas gestoken”, zei ze tegen de rechter.

