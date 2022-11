Wagens botsen op kruispunt R8 tussen Kuurne en Kortrijk

Kortrijk Brand boven grillres­tau­rant werd aangesto­ken: politie pakt verdachte op

De brand die maandagavond uitbrak boven het grillrestaurant King of Grill, langs de Zwevegemsestraat in Kortrijk, is aangestoken. Er is een verdachte opgepakt. Hij riskeert 15 tot 20 jaar cel.

15 november