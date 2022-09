Wagen met kalasjnikovs en explosief materiaal gevonden aan woning van justitieminister Van Quickenborne: drie Nederlanders opgepakt

Kortrijk/BrusselJustitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) staat onder fel verhoogde waakzaamheid nadat aan zijn villa in Kortrijk een auto met Nederlandse nummerplaten werd aangetroffen. Daarin lagen onder meer zware vuurwapens. Drie personen werden opgepakt in Nederland.

“Het federaal parket werd op de hoogte gebracht van een mogelijke dreiging op de persoon van de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne”, zegt het parket. “Er werd onmiddellijk een onderzoek opgestart en toevertrouwd aan een onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. Uit de eerste elementen van dat onderzoek bleek al vlug dat deze dreiging diende ernstig genomen te worden.”

Een verdachte auto werd naar verluidt vrijdagmorgen opgemerkt in de onmiddellijke omgeving van de woning van Van Quickenborne, in een residentiële buurt aan de rand van Kortrijk. Of er ook inzittenden waren, is niet bekend. Volgens betrouwbare bronnen lagen in het voertuigen enkele kalasjnikovs en explosief materiaal, mogelijk ook enkele gasflessen. Het verdachte voertuig met Nederlandse nummerplaten werd in beslag genomen en weggebracht voor onderzoek. Alle bevoegde instanties, waaronder het OCAD dat nagaat in hoeverre ons land wordt blootgesteld aan terroristische en extremistische dreigingen, werden gealarmeerd.

Afstand houden

Vrijdag was het aan de woning van de justitieminister een komen en gaan van politiemensen, valt te vernemen in de buurt. De federale politie bleef de hele dag en nacht ter plaatse. Of Van Quickenborne zelf thuis was toen het verdachte voertuig werd ontdekt, is niet duidelijk. Sinds donderdag is de minister van Justitie terug uit New York, waar hij deelnam aan een conferentie van de Verenigde Naties. Wie gisteren in de buurt van de woning van de justitieminister kwam, werd snel verzocht op te hoepelen.

Toeval wil dat enkele huizen verderop net een huwelijksfeest plaatsvond met vele tientallen genodigden, wat voor een ongewone drukte zorgde in de anders zo rustige wijk. Ook de gasten van het huwelijksfeest werden gevraagd afstand te houden. Het lijkt erop dat Vincent Van Quickenborne de nacht heeft doorgebracht in zijn woning, al dan niet in het gezelschap van zijn gezin.

Feest met 2.400 genodigden

Politie en federaal parket zetten vrijdag onmiddellijk alle zeilen bij om de zaak te onderzoeken en te achterhalen van waar de dreiging afkomstig is. Om die reden werd aan de media uitdrukkelijk gevraagd om te wachten met berichtgeving. In de loop van de nacht van vrijdag op zaterdag werden er in Nederland uiteindelijk drie personen van hun vrijheid beroofd. Het federaal parket vraagt nu om hun overlevering.

Op bovenlokaal niveau diende zich bovendien een ander probleem aan. In Kortrijk Xpo vindt zaterdagavond het Feest van Team Burgemeester - de partij van Van Quickenborne, die in Kortrijk nog altijd titelvoerend burgemeester is - plaats. Op dat feest komen 1.600 mensen tafelen en om 23 uur komen daar nog eens 800 extra bezoekers bij die komen om te fuiven tot in de vroege uurtjes. Volgens bronnen zou het feest wel degelijk plaatsvinden, weliswaar met verscherpte beveiliging en eventueel fouillering van alle deelnemers. Van Quickenborne zelf zakt niet af naar Kortrijk Xpo om er mee te feesten.

