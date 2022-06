Wachttijd voor sociale woning daalt vier jaar: “Wonen Regio Kortrijk investeerde ruim 50 miljoen euro sinds 2017”

KortrijkHet jaarverslag van sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk brengt hoop. De wachttijd daalde van tot negen jaar in 2020 naar gemiddeld vijf jaar in 2021. En er gebeuren veel meer toewijzingen vanop de wachtlijst. Dat vernemen we van afscheidnemend voorzitter Maxim Veys, ook gemeenteraadslid in Kortrijk en Vlaams volksvertegenwoordiger voor Vooruit. Opmerkelijk: Maxim Veys was vijf jaar bewust voorzitter zonder vergoeding.

De wachttijd voor een sociale woning bij Wonen Regio Kortrijk was in 2020 acht tot negen jaar in Kortrijk, zeven tot acht jaar in Heule en Bissegem en vijf jaar of meer in Marke, Aalbeke en Rollegem. In 2021 is dat gemiddeld vijf jaar in Kortrijk, zes tot acht jaar in Heule en Bissegem en vijf jaar of meer in Marke, Aalbeke en Rollegem. Dat staat in de jaarverslagen van Wonen Regio Kortrijk.

Ook opmerkelijk: er gebeuren meer toewijzingen vanop de wachtlijst. In 2020 verhuurde de sociale huisvestingsmaatschappij aan 85 mensen een nieuwe woning of appartement, in 2021 waren dat 241 mensen, bijna een verdriedubbeling. Dat komt omdat bouwprojecten vooruitgaan. Vroeger hield Wonen Regio Kortrijk vooral plekken vrij voor gezinnen die in te renoveren woningen woonden.

Volledig scherm Een toekomstbeeld van nieuwe sociale woningen in de Sionwijk © Wonen Regio Kortrijk

Alleenstaanden en tweepersoonsgezinnen

Toch blijven de uitdagingen groot, want net zoals overal in Vlaanderen groeit de wachtlijst wel. Het zijn er bij Wonen Regio Kortrijk 3.320 in 2021, tegenover 3.229 in 2020. Het profiel van de meerderheid van de wachtenden in Kortrijk is interessant om mee te geven, als duiding. 53 procent is alleenstaand, 68 procent zijn alleenstaanden of tweepersoonsgezinnen.

“We kunnen een woning niet zomaar aan gelijk wie verhuren, dat zeggen de toewijsregels”, legt Maxim Veys uit. “Een alleenstaande mag een woning of appartement met maximaal twee slaapkamers huren. De meeste woningen zijn gebouwd in de jaren ’50, ’60 en ’70 van vorige eeuw en waren groter. We proberen daarom bij renovatieprojecten nieuwe kleinere woningen en appartementen bij te creëren. Ook voor grote gezinnen is het moeilijk.”

Er lopen heel wat projecten bij Wonen Regio Kortrijk, zoals het omvormen van de Sionwijk tot een duurzame woonbuurt. Anderen zijn voltooid, zoals het volledig afwerken van De Venning. “We blijven onverminderd inzetten op projecten die het verschil maken voor wie al te lang moet wachten. Het gaat wel over aannemingen en bouwen. De timings zijn dus onder voorbehoud, ook door de stijgende bouwprijzen”, zegt Maxim Veys. Hij verwijst voor komende projecten onder meer naar de Tuighuisstraat op dit moment, De Blauwe Poort dit najaar, De Lange Munte begin volgend jaar, het verder uitwerken van de Moorseelsestraat…

Volledig scherm Nieuwe sociale woningen, in de Cederlaan in Kortrijk © Wonen Regio Kortrijk

Quote Ik vind het persoon­lijk belangrij­ker dat er meer en sneller gebouwd wordt, dan dat een bestuurder vergoed wordt. Ik probeerde ook altijd nabij de huurders te staan. Het is voor hen dat we de woningen bouwen. Sociale woningen: dat zijn stenen maar vooral ook mensen Maxim Veys

Veronique Decaluwé wordt eind juni op de raad van bestuur aangeduid als de nieuwe voorzitter. Maxim Veys neemt na vijf jaar afscheid. Hij was altijd voorzitter zonder vergoeding. “Met veel toewijding, ik vind het persoonlijk belangrijker dat er meer en sneller gebouwd wordt, dan dat een bestuurder vergoed wordt. Ik probeerde ook altijd nabij de huurders te staan. Het is voor hen dat we de woningen bouwen. Sociale woningen: dat zijn stenen maar vooral ook mensen. We blijven in moeilijke tijden voor de bouw toch investeren. We investeerden de voorbije vijf jaar meer dan 10 miljoen euro per jaar in betaalbare woningen en zaten op dat vlak bij de top tien van maatschappijen in Vlaanderen, ook al behoren we niet tot de tien grootste”, zegt Maxim Veys.

Volledig scherm Op de kop van de Tuighuisstraat en Graaf Boudewijn IX-laan komt een nieuw appartementsgebouw © Wonen Regio Kortrijk

“We gaan nu een volledig nieuwe woonmaatschappij oprichten, samen met De Poort en de bouwmaatschappij van Wevelgem. Dat moet een écht nieuw verhaal worden, een échte woonmaatschappij, waarbij we zorgen voor betaalbaar wonen, maar er ook voor zorgen dat wie een betaalbare woning huurt bij ons, er ook echt op vooruit kan gaan. Ik blijf actief in de raad van bestuur en zal vooral ook in het Vlaams parlement keihard strijden voor meer sociale woningen, want op heel veel plekken in Vlaanderen komen die er niet snel genoeg bij.”

Jacques Laverge

“Graag wil ik ook mijn voorgangers Marc Lemaitre en Koen Byttebier uitgebreid danken. En ik denk nog heel vaak aan Jacques Laverge, die in 2020 overleed en erebestuurder is. Het is tekenend voor de raad van bestuur: we hebben allen een uiteenlopend gedacht, maar strijden samen voor het essentiële: meer betaalbaar wonen voorzien voor wie weinig inkomen heeft.”

