Wachten op vaccin? In deze game krijg je al virtueel prikje: “Het neemt de ongerustheid weg”

De creatieve en innovatieve game toont in goed zes minuten wat je straks mag verwachten, in een gesimuleerde Hal 5 van Kortrijk Xpo. Softwarebedrijf Greygin maakte de virtuele tour via het ‘game based learning’ platform Play it Safe. Coach Lisa gidst je in het spel door alle stappen, die je ook volgt op de dag dat je effectief een prikje krijgt. “Het neemt de ongerustheid weg die sommige mensen nog hebben rond de vaccinatie. Het is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Zo vertelt het bijvoorbeeld welke medische vragen er gesteld gaan worden. Wie de game speelt, weet perfect wat er straks ook echt gebeurt”, zegt Harelbeeks sp.a-burgemeester Alain Top.

“Het initiatief brengt de juiste info, wat de twijfel wegneemt. Je laten vaccineren is belangrijk, ook om ons steentje tot immuniteit bij te dragen”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne. “Maatschappelijk engagement is belangrijk. Het is evident dat we onze schouders onder dit project zetten. We dragen deels zelf de kost en rekenen er geen commercieel tarief voor aan”, zegt CEO Brecht Kets van Greygin. Het softwarebedrijf zit in start-upcampus Hangar K, op het Mandelaplein in Kortrijk. “We kwamen in contact met de jonge ondernemers van Greygin, Brecht Kets en Mike Ptacek, via de wereldbefaamde opleiding Digital Arts & Entertainment van de hogeschool West-Vlaanderen”, besluit Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).