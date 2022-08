‘Waarheid, Durven of Doen’: wie durft van Broeltorens glijden en wie waagt het om piercing te zetten

Kortrijk / Willebroek / Geraardsbergen / Oudenaarde / Elsene 32 maanden cel voor dieven die toesloegen in tal van juweliers­za­ken en voor 140.000 euro aan juwelen ervandoor gingen

Drie dieven sloegen vorig jaar en begin dit jaar in enkele maanden tijd toe in acht juwelierszaken en één gsm-winkel, verspreid over Vlaanderen. Bij de juwelierszaken slaagden ze er telkens in om een groot aantal juwelen te stelen terwijl de uitbater werd afgeleid. In totaal maakten ze volgens de slachtoffers voor maar liefst 140.000 euro buit aan juwelen.

