Vuurwerkverkopers schieten in één klap tientallen kilo’s vuurwerk af ‘nu het nog kan’

“Het is inderdaad frustrerend dat er een vuurwerkverbod afgekondigd werd”, zegt Korneel Desmet. “Dit is uiteraard voor ons de beste periode van het jaar. We hebben pas geïnvesteerd in een nieuwe locatie, we hadden al stock aangekocht voor de nakende verkoop, hadden een webshop op gezet zodat mensen online konden kopen indien we gesloten moesten blijven… Dus neen, dit is niet leuk. Maar ik zou niet zeggen dat we dit uit frustratie doen. Er zijn nog sectoren die het moeilijk hebben, het is niet aan ons om nog eens hetzelfde verhaal te doen. Ook al zien we niet echt een verband tussen corona en vuurwerk: vuurwerk kan perfect veilig afgeschoten worden in bubbels.”