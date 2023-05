Vrouw steelt voor 5.000 euro van ex-werkgever via leeggoedbonnetjes: “Ik zat in geldnood”

Rotonde Panorama komende woensdag dicht, voor asfalte­rings­wer­ken

Panorama is op woensdag 24 mei dicht, om er de toplaag van de nieuwe rotonde te asfalteren. Die dag wordt alle verkeer, ook fietsers, in beide richtingen omgeleid via de Sint-Sebastiaanslaan en de Monseigneur de Haernelaan.