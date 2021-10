Vrouw in levensgevaar na uit de hand gelopen burenruzie: zes personen gearresteerd

Kortrijk Julot (25) richt hip meubelmerk Ervins op: “Design tegen betaalbare prijzen”

13 oktober Julot Punnewaert (25) maakt zijn intrede in meubelland met het eigentijdse en hippe merk Ervins. “Het begon uit frustratie omdat ik telkens verbaasd was hoe duur design altijd is. Ervins is betaalbaar door de klassieke meubelhandelaar over te slaan en rechtstreeks aan de consument te verkopen”, zegt de ondernemer. Ervins is te ontdekken op stadsfestival Wonder in Kortrijk.