Vrouw (65) die bij uit de hand gelopen burenruzie in elkaar werd geslagen, overleden aan verwondingen: “Mama stond nochtans goed in het leven”

KortrijkDe 65-jarige vrouw die afgelopen vrijdag brutaal in elkaar werd geslagen in een appartementsgebouw in Kortrijk, is donderdagmorgen overleden. De 30-jarige zus van haar overbuur deelde de fatale klappen toe. Haar nabestaanden blijven verweesd achter. “Ze werd verschrikkelijk toegetakeld”, klinkt het bij de zoon van Caroline Kint (65). “We hopen dat het gerecht zijn werk doet.”

Caroline Kint laat twee kinderen, een zoon en een dochter, achter. We spreken haar zoon, maar die is zuinig met informatie. “Mama heeft jarenlang gewerkt als afwasser in een restaurant en was net met pensioen”, vertelt hij. “Mama was iemand die goed in het leven stond en deed wat ze moest doen. We hopen dat het gerecht zijn werk doet.” De familie nam ondertussen een advocaat onder de arm maar hekelt het feit dat ze niet op de hoogte worden gehouden. “Ook slachtofferhulp hebben wij bijvoorbeeld nog niet gehoord of gezien.”

Gruwelijk behandeld

Medebewoners van het appartementsgebouw langs de Minister Tacklaan in Kortrijk zagen hoe A. M. (30) uit Ieper Caroline gruwelijk toetakelde. A. M. was op bezoek in het appartement van haar broer T. M. (25) en kreeg het aan de stok met de overbuurvrouw, met wie ook haar broer niet meer door één deur kon. Nadat de vrouw Caroline Kint bewusteloos had geslagen en geschopt, nam ze de sleutels van het appartement uit haar handtas en sleepte de vrouw aan haar haren naar binnen. Daarna deed ze de deur toe en liet haar voor dood achter. Medebewoners van het appartementsgebouw verwittigden vrijdagavond omstreeks 21 uur de hulpdiensten. Zij vonden het zwaar toegetakelde en bloedende lichaam van de vrouw terug op haar appartement en voerden haar in zeer kritieke toestand af naar het ziekenhuis. Daar vocht de vrouw bijna een week voor haar leven, maar tevergeefs. Ze overleed donderdagmorgen aan haar verwondingen.

Volledig scherm Het incident gebeurde in het appartementsgebouw boven vzw Mobiel in de Minister Tacklaan op de eerste verdieping van het gebouw. © Alexander Haezebrouck

Poging tot moord

De politie arresteerde vrijdagavond zes personen. Van die zes werden vier ondervraagd als verdachten, twee als getuigen. Eén van die vier was bewoner T. M.(25), die vorige week vrijdagmorgen nog een schoonzoon van het slachtoffer te lijf ging. Hij werd afgelopen dinsdag door de raadkamer verder aangehouden voor schuldig verzuim. Zijn zus, A. M. (30) uit Ieper, die de vrouw zo zwaar toetakelde, is aangehouden op verdenking van poging tot moord. Die kwalificatie wordt wellicht aangepast, nu het slachtoffer is overleden. Zij verschijnt vrijdag voor de raadkamer die beslist over haar verdere aanhouding.

Haar advocaat Alexander Verstraete zal niet om de vrijlating vragen van A. M. “Dat is op dit moment niet aan de orde”, vertelt hij. “Er waren spanningen. Zo had Caroline Kint wel vaker klachten over de broer van mijn cliënt. Ze geeft toe dat ze de vrouw een duw heeft gegeven en haar als enige aanwezige heeft geslagen. Over wat er daarna gebeurd is, verschilt haar versie van die van de andere betrokkenen. ”

Volledig scherm T. M. (25) uit Kortrijk was in het appartement terechtgekomen dankzij het project 'Back on Track' dat daklozen of personen die dreigen dakloos te worden een woning aan te bieden © Maxime Petit

Back on Track

T. M. kende een moeilijke jeugd en heeft een crimineel verleden. Toch werd hij vorig jaar uitverkoren om begeleid te worden via het project ‘Back on Track’ het Oranjehuis en BNP Paribas. Via dat project kunnen daklozen of personen die dakloos dreigen te worden een woning huren. Op die manier kwam T. M. in het appartement terecht. “Ik denk echt dat het dit keer lukt, vooral dankzij de intensieve begeleiding die er is. Ik doe alvast mijn uiterste best, want ik wil niet weer in hetzelfde straatje belanden”, getuigde T. M. toen in deze krant.

