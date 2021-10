Vrouw (65) die bij uit de hand gelopen burenruzie in elkaar werd geslagen, overleden aan haar verwondingen

Kortrijk 20 coronapa­tiën­ten in AZ Groeninge: “Opletten dat we normaal zorgaanbod niet weer moeten afbouwen, we flirten met die grens”

14 oktober Niet enkel de coronacijfers stijgen in onze regio. In AZ Groeninge op Hoog Kortrijk is er ook een (licht) stijgende trend. Er liggen nu twintig coronapatiënten in het ziekenhuis op Hoog Kortrijk. Al is er van paniek zeker geen sprake. “De symptomen zijn veel milder, voor wie gevaccineerd is. Zonder twijfel: de vaccins werken schitterend”, zegt medisch directeur Serge Vanderschueren.