Vrouw (50) vindt bankkaart en doet er aankopen mee: zeven maanden cel gevraagd

Het slachtoffer ging vorig jaar om boodschappen maar vond ineens haar portefeuille niet meer. De laatste keer dat ze haar portefeuille nodig had gehad was in café de Posthoorn in Kortrijk. Toen ze contact opnam met haar bank, bleek dat er ondertussen al verschillende verrichtingen waren gedaan. Het was C. V. uit Waregem die de bankkaart had gevonden. “Ik had die portefeuille op het Casinoplein gevonden”, zei de vrouw tegen de rechter. “Bij de bankkaart stak ook de code. Ik had het financieel niet breed en dus heb ik me laten verleiden om die kaart te gebruiken.” De vrouw ging een paar geld afhalen en ging ook tanken met de bankkaart. “Het spijt me, het zal niet meer gebeuren. Ik wil dat geld gerust in stukjes terugbetalen.” De rechter velt een vonnis op 11 mei.