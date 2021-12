Vrouw (36) samen met handlangers in cel voor phishing: “Tientallen slachtoffers al meer dan 400.000 euro kwijt”

Kortrijk/MenenPolitie en gerecht zijn er in geslaagd een netwerk op te rollen dat verantwoordelijk is voor phishingpraktijken. De bende zou al verantwoordelijk zijn voor een buit van minstens 400.000 euro. Een 36-jarige vrouw uit Menen wordt aanzien als spin in het web en zit al 10 maanden in de cel.

Al in februari vloog V.D. uit Menen achter de tralies. Volgens het Kortrijkse gerecht stond zij in voor het aanleveren van telefoonnummers van slachtoffers, die via hacking waren verkregen. “Ze fungeerde als spin in het web en stelde ook verschillende phishingscenario’s op”, aldus Tom Janssens. Het gerecht kwam haar op het spoor via telefonie-onderzoek en onderzoek van IP-adressen. Vaak leiden die naar het buitenland maar dit keer dus niet.

Geen spin in het web

Zelf ontkent de vrouw haar leidende rol. “Al vanaf de start van het onderzoek”, aldus haar advocaat. “Maar telkens blijft haar aanhouding verlengd. Rijk is ze er alleszins niet van geworden. Ze heeft collectieve schuldbemiddeling aangevraagd.”

Handlangers

Na haar aanhouding liep het onderzoek verder en dat resulteerde deze week in de arrestatie en aanhouding van nog vijf verdachten uit de Kortrijkse regio. De federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen voerde zes huiszoekingen uit. Die handlangers worden ervan verdacht hun rekeningnummers en identiteitskaarten te hebben laten gebruiken door V.D. om prepaidtelefoonkaarten te kopen of de buit op te laten doorsluizen. De prepaidkaarten werden gebruikt om online slachtoffers te contacteren.

Vindingrijk

Net vandaag waarschuwt de politie van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) nog maar eens voor het informaticabedrog. “Phishers spelen vaak in op de actualiteit en zijn heel inventief”, zegt Thomas Detavernier. Valse mails van bankinstellingen, van Itsme, van My e-box om een uitkering van de zorgkas te ontvangen, een link bij een aankoop via een tweedehandswebsite, een mail van de Vlaamse overheid om een coronapremie te ontvangen, een QR-code voor de aanvraag van een boosterprik, vriendschapsverzoeken via Facebook, telefoontjes van een valse medewerker van Microsoft,… Bij alle online oplichtingen moet het slachtoffer op een bepaald moment persoonsgegevens, een bankkaartnummer of een bankcode doorgeven, meestal na het aanklikken van een link in een e-mail, sms of Whatsapp bericht. Alleen al bij de gekende slachtoffers in Kortrijk, Kuurne of Lendelede is er voor zo’n 150.000 euro verdwenen.

Enkele tips om phishing te voorkomen:

-open geen verdachte, onverwachte of ongevraagde e-mails, WhatsApp- of SMS-berichten (evenmin de meegestuurde weblinks of bijlage(n)), afkomstig van een onbekende afzender of van een bekende afzender waarvan de structuur van het bericht ongewoon of afwijkend schijnt

- Controleer de correctheid van het e-mailadres van de verzender

- Download geen programma’s uit onbekende of niet-geverifieerde bron

- Neem zelf telefonisch contact op met de dienst of organisatie die probeert u te contacteren en verzeker u van de legitimiteit van het bericht alvorens er op te antwoorden

- Doe geen transacties via een onbekend systeem of een ander dan gebruikelijk betalingssysteem, of via een gewijzigd rekeningnummer

- Dubbelcheck betalingen naar buitenlandse rekeningnummers

- Tik altijd zelf het webadres van de site die je wilt bezoeken in

- Geef nooit codes, persoonsgegevens of bankgegevens door aan derden, evenmin een scan van uw identiteitskaart.

- Voer geen/niet onmiddellijk betalingshandelingen uit

- Toch slachtoffer? Neem zo snel mogelijk contact op met cardstop via 070/344.344 en met je bank.

