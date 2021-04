Vrouw (21) weigert mondmasker te dragen in Delhaize: politie moet tussenkomen

Kortrijk/Gullegem Zahra (20) opent Madame Croqu’o in hartje Heule: “Hier droom ik al jaren van, ik verloor mijn hart aan de horeca”

1 april Student-ondernemer Zahra D’Haene (20) opent op maandag 5 april Madame Croqu’o in Heule. “Ik droom al jaren van een eigen zaak, ik verloor mijn hart aan de horeca. De coronacrisis gaf me meer tijd om mijn croquebar vorm te geven. We starten als takeaway, om er dan hopelijk vanaf mei helemaal in te vliegen.”