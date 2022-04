Vrijwilligers helpen nog altijd in door overstromingen getroffen Trooz: “Al 230 huizen gestript”

Juan Herrero uit Deerlijk, beroepsbrandweerman bij de hulpverleningszone Fluvia in Kortrijk, kreeg destijds dankzij contacten die hij in de omgeving van het dorp Trooz had snel zicht op welke dringende hulp er nodig was. Hij deed via sociale media een oproep om vrijwilligers te werven en aan de slag te gaan in het getroffen gebied in en rond Trooz, waar veel inwoners hun huis uit moesten door de overstromingen.