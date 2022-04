Vrijwilligers gezocht om te helpen koken voor 3.200 Oekraïense vluchtelingen in Polen

“We trekken aan de alarmbel, nu er enkele medewerkers moeten afhaken door familiale omstandigheden en het groot aantal maaltijden die we klaarmaken en bedelen. We zitten in de Global Expo in Warschau, waar we al 15.600 warme maaltijden en soep maakten. Dat zijn er 1.300 per dag. Er worden momenteel 3.200 vluchtelingen in de Global Expo opgevangen en er komen er nog altijd bij. We zijn met Belgium Aid een schakel in het grootse hulpverleningsproject in Global Expo. Wie ons wil komen versterken om samen met ons te koken voor deze oorlogsvluchtelingen, er is accommodatie voorzien, is van harte welkom.”