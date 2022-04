Vrijspraak voor nachtelijke vernielingen aan woning

Op 3 september belde een man aan de deur van een woning in de Kortrijksestraat tussen Heule en Kortrijk aan. Toen er niet snel genoeg open gedaan werd, begon hij op de deur te slaan en te schoppen. Hij vernielde een bloembak van de buren en met de brokstukken gooide hij nog twee ramen stuk. Volgens het slachtoffer was het Mohammed N. die de vernielingen aanbracht. Maar die ontkende voor de rechtbank. “Waarom zou ik daar aankloppen en vragen om er te mogen blijven slapen?”, vroeg N. zich luidop af. “Mijn ouders en mijn vriendin wonen ook in Kortrijk. Zou ik dan niet eerder daar aankloppen?” Op een filmpje dat gemaakt kon worden van het nachtelijke rumoer herkende hij zichzelf niet. De rechter vond het niet bewezen dat N. de dader van de nachtelijke vernielingen was en sprak hem vrij. In het kader van het ander onderzoek blijft hij voorlopig wél in de cel.