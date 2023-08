Vriend van Pommeline zet Kamping Kitsch tattoo op kont

Nieuw academie­jaar aan Kulak Kortrijk afgetrapt, enkele wijzigin­gen in het aanbod: “Zo krijgen IT-studenten een flinke portie AI voorgescho­teld”

Merel Soetaert (17) uit Deerlijk is de eerste student die zich op afspraak heeft ingeschreven voor het komende academiejaar aan de Kortrijkse KU Leuven Kulak-campus. De vicerector neemt die eerste inschrijving traditiegetrouw ook te baat om de nieuwe opleidingen officieel voor te stellen. En die blijken vooral aangepast aan de evoluties op het werkveld en in de samenleving in het algemeen. Zo krijgen IT-studenten voortaan een stevige portie AI te verwerken.