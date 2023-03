Vriend naar huis gebracht maar zelf ook te veel gedronken: man crasht langs R8 in Kortrijk

ASSISEN. 20 jaar gevorderd voor Sacha Brunessaux (23): “Hij wilde meedoen met de grote jongens en moet daar de gevolgen van dragen”

De procureur-generaal maakt zich zorgen om de persoonlijkheid en de illegale praktijken van Sacha Brunessaux (23). “Je mag hem niet aanraken of hij gaat in de aanval”, stelde Roeland Vasseur, die 20 jaar vorderde voor de Roeselarenaar. Dat was tot groot ongenoegen van de verdediging. “Dat is even lang als de periode vanaf Sacha’s geboorte tot aan de feiten”, foeterde Johan Platteau. Die laatste had op het einde nog emotionele, hoopvolle woorden klaar voor Sacha zelf.