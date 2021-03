Vreemdgaande slechtvalk Cor zorgt voor pure soap in Kortrijk

KORTRIJKKortrijk raakt niet uitgepraat over scheve schaats rijdende Cor op de Sint-Maartenstoren. De slechtvalk en zijn vrouwelijke soortgenoten, die allen live via de webcam te volgen zijn, zijn verantwoordelijk voor een soap waar de scenaristen van Sturm der Liebe nog een puntje aan kunnen zuigen.

Slechtvalk Emma - al zeker zes jaar op de kerktoren - zag vorig jaar hoe haar Maarten het nest verliet en nieuwkomer Cor zijn plaats innam. Die laatste joeg ook Emma weg en ruilde haar in voor een jonger wijfje. De oorspronkelijke bewoonster liet het er niet bij. Emma sloeg enkele dagen later met succes terug en joeg haar jongere concurrente zelf het nest uit. Cor likte zijn wonden en legde het aan met Emma, die zowaar “inging op zijn avances”, zei Yves De Bosscher, expert van de Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen op Nieuwe Feiten op Radio 1. Een nieuw koppel stond in 2020 in de steigers, maar hun standvastigheid bleek van korte duur.

Fast forward naar maart 2021. Emma lijkt nu definitief het onderspit te hebben gedolven. De twee eieren die ze aan het uitbroeden was, liet ze vorige zondag achter. ‘s Anderendaags is haar plaats ingenomen door een veel jonger vrouwtje “dat zelfs nog niet broedrijp is”.

Zoenoffer

“Ook Cor werd het nest uitgebonjourd”, stelt De Bosscher. Toch heeft het mannetje grootse plannen met de indringster. Hij schotelde haar nog dezelfde dag een vers gevangen duif voor. “Een prooi als zoenoffer, zeg maar.” Het lijkt aan te slaan, want Cor en zijn veel jongere eega zijn nu toch al een week samen. Of Emma alsnog een teken van leven geeft, lijkt stilaan uitgesloten.

De theorie dat valken een leven lang trouw blijven aan hun partner, kan door de Kortrijkse ontwikkelingen mogelijk naar de prullenbak. Toch blijft deze overeind, als blijkt dat Emma “definitief uitgeschakeld is” en niet meer in leven is. Aannemelijk is dat de overlevende partner dan een jonger exemplaar in huis neemt.

De klok rond de slechtvalken in de gaten te houden, is zelfs voor De Bosscher van het goede te veel. Hij kan een beroep doen op volgers van het YouTube-livekanaal in binnen- en buitenland. “Zelfs een dame uit Taiwan houdt achter haar computer voortdurend de slechtvalken in de gaten. Ze stuurt me geregeld berichten.”