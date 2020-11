Voorwaardelijke celstraffen maar effectieve boetes voor drie Franse winkeldievegges met…76 potten choco in koffer

Kortrijk Cel met uitstel voor gluurder kleedhok­jes La­go-zwem­bad

13:24 De man die in juni vorig jaar Chiromeisjes begluurde in de kleedhokjes van het Lago-zwembad in Kortrijk, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden met uitstel. Hij moet zich wel enkele jaren aan strenge voorwaarden houden. Hij begluurde hen met een inklapbaar spiegeltje maar werd op heterdaad betrapt. Bij een huiszoeking vond de politie een erg grote collectie kinderporno op zijn computer. De man gaf tijdens zijn proces al aan in therapie te zijn en zei dat hij tot inzicht was gekomen.