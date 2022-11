Voorwaardelijke celstraf voor onverbeterlijke dievegge

Op 9 mei werd de 61-jarige vrouw uit Kortrijk op heterdaad betrapt aan de plantenzaak Bloemenhal in Kortrijk. Ze wilde twee bloempotten met plantjes stelen. Toen de politie ter plaatse kwam, vonden ze nog enkele gestolen spullen die ze kort daarvoor had gestolen in Carrefour. Ook op 21 september vorig jaar ging de vrouw aan het stelen in Albert Heijn. Toen had ze voorverpakt fruit gestolen ter waarde van 20 euro. Op 31 mei dit jaar ging ze aan de haal met een tros bananen en enkele magazines uit Carrefour. “Het gaat telkens om erg kleine diefstallen, maar het is een beetje haar levensstijl geworden”, zei het Openbaar Ministerie. De vrouw zelf geeft aan dat ze honger had. “Er waren dagen dat ik helemaal niets at, en ik had echt honger. Ik heb spijt, maar ik kon niet anders.” Ondertussen moet de vrouw bijna dagelijks naar het ziekenhuis voor een dialyse. “Daar word ik door de sociale dienst van het ziekenhuis goed bijgestaan.” De vrouw is nu veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een boete van 400 euro.